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ТСН у соціальних мережах

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Ювелірна робота! Пілоти показали F-16, як нищать ворожі цілі | Ексклюзив ТСН

Ювелірна робота! Пілоти показали F-16, як нищать ворожі цілі | Ексклюзив ТСН

Ювелірна робота! Пілоти показали F-16, як нищать ворожі цілі | Ексклюзив ТСН

Сьогодні — День авіації України: це найбільш технологічний та найскладніший рід Збройних сил. Авіація має стратегічне значення для виживання держави. Саме тому російські спецслужби з перших днів повномасштабної війни полюють на наших льотчиків і в небі, і на землі. Напередодні свята кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко побував на вітчизняних авіабазах, де на власні очі побачив бойову роботу армійської та тактичної авіації. Чому українські соколи — найкращі у світі: дивіться далі в сюжеті.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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