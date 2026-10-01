ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео

Колумбійці “запалили” в ефірі “1+1” і вразили Марічку Падалко!

Колумбійці “запалили” в ефірі “1+1” і вразили Марічку Падалко!

Колумбійці “запалили” в ефірі “1+1” і вразили Марічку Падалко!

Колумбійський гурт Los Iankovers підкорює Мережу виконанням українських пісень та тролінгом росіян у чат-рулетці. Музиканти з далекої Колумбії здобули широку популярність в українському сегменті інтернету. Хлопці виконують відомі українські народні та патріотичні композиції, а також виходять у прямі включення з росіянами, викликаючи бурхливу реакцію на українське слово та музику. Чому колумбійські музиканти обрали саме український репертуар та як вивчали мову - вони розповіли наживо у студії “1+1”, а також виконали відому українську композицію іспанською.

Дата публікації

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie