Колумбійці “запалили” в ефірі “1+1” і вразили Марічку Падалко!

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Колумбійський гурт Los Iankovers підкорює Мережу виконанням українських пісень та тролінгом росіян у чат-рулетці. Музиканти з далекої Колумбії здобули широку популярність в українському сегменті інтернету. Хлопці виконують відомі українські народні та патріотичні композиції, а також виходять у прямі включення з росіянами, викликаючи бурхливу реакцію на українське слово та музику. Чому колумбійські музиканти обрали саме український репертуар та як вивчали мову - вони розповіли наживо у студії “1+1”, а також виконали відому українську композицію іспанською.