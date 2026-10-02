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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
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Кваритири в кредит під 3% та 7%: що чекає на «єОселю» і хто може претендувати на іпотеку?

Кваритири в кредит під 3% та 7%: що чекає на «єОселю» і хто може претендувати на іпотеку?

Кваритири в кредит під 3% та 7%: що чекає на «єОселю» і хто може претендувати на іпотеку?

Програмі доступної іпотеки «єОселя» виповнилося 4 роки: за цей час понад 29 тисяч українських родин придбали власне житло, а загальний обсяг фінансування перевищив 51,5 мільярда гривень. Проте навколо програми досі залишається багато гострих запитань. Хто має реальні шанси взяти кредит під 3% або 7%, а кому банки масово відмовляють? Чи захищені покупці у разі російських ударів по будинку і що відбувається з боргом у разі руйнування? Чи закладено фінансування на наступний рік, чи дефіцит держбюджету змусить заморозити виплати?

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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