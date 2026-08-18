Ким насправді був Коновалець: Алфьоров розвіяв головні міфи

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Російські дрони не завадили перепоховати творця ОУН Євгена Коновальця! Національне військове меморіальне кладовище стало місцем, де тепер можна віддати шану легендарному полковникові Армії Української Народної Республіки. Напередодні у 2026 році на цьому ж місці перепоховали Андрія Мельника — побратима й друга Євгена Коновальця, який очолив ОУН після вбивства її засновника в Роттердамі. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров був сьогодні на церемонії прощання, і просто зараз із ним будемо говорити про постать Коновальця.