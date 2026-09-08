Мерц у шоці! П'ята колона кремля бере під контроль німецьку землю!

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Уперше після 1945 року ультраправа партія може очолити Уряд однієї з німецьких федеральних земель. На виборах у землі Саксонія-Ангальт «Альтернатива для Німеччини» здобула рекордні майже 44 відсотки голосів. Для самостійного формування Уряду їй бракує лише трьох мандатів. Вирішальною тепер може стати позиція ще однієї проросійської сили - Союзу Сари Ваґенкнехт. Саме вони можуть допомогти кандидату від “АДН” стати прем’єром. Цей результат уже став болючим ударом по канцлеру Мерцу. Попереду ще пара земельних виборів, які можуть лише посилити кризу. На прямому зв’язку з Берліна кореспондентка ТСН Наталія Фібріґ.