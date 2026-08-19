На Одещині підлітки катували 11-річного хлопчика в укритті

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На Одещині підлітки кілька годин катували 11-річного хлопчика в укритті та зняли це все на відео. За даними поліції, однокласниця заманила дитину до сховища, де 13-річний знайомий бив хлопчика, душив і змушував ставати на коліна, поки інші знімали це на відео. Постраждалий мовчав через погрози, але мати звернулася до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про катування, триває слідство.