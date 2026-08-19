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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
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На Одещині підлітки катували 11-річного хлопчика в укритті

На Одещині підлітки катували 11-річного хлопчика в укритті

На Одещині підлітки катували 11-річного хлопчика в укритті

На Одещині підлітки кілька годин катували 11-річного хлопчика в укритті та зняли це все на відео. За даними поліції, однокласниця заманила дитину до сховища, де 13-річний знайомий бив хлопчика, душив і змушував ставати на коліна, поки інші знімали це на відео. Постраждалий мовчав через погрози, але мати звернулася до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про катування, триває слідство.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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