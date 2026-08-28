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ТСН у соціальних мережах

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Народилася за 3 роки після загибелі батька! Історія, яка змусила плакати всіх!

Народилася за 3 роки після загибелі батька! Історія, яка змусила плакати всіх!

Народилася за 3 роки після загибелі батька! Історія, яка змусила плакати всіх!

Донька військового народилася через 3 роки після загибелі свого батька. Таких дітей в Україні поки що одиниці, але закон про постмортальну, тобто посмертну репродукцію для родин військовослужбовців відкрив таку можливість. Новонародженій Насті сьогодні виповнюється рівно 1 місяць. Її мама Ольга Черниш ексклюзивно розповіла кореспондентці ТСН Ірині Маркевич про свій шлях до вагітності після втрати на фронті чоловіка — Сергія Черниша.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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