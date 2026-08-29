Ніч, що змінила все: вогняне пекло детонації під Києвмо забрало 37 життів

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У цьому відео ТСН – детальний розбір жахливої трагедії в Бучанському районі, де внаслідок російської атаки та подальшої детонації на складах загинуло 37 людей, серед яких і голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Ви дізнаєтесь про реакцію президента Володимира Зеленського на "жахливу недбалість" при зберіганні боєприпасів поруч із житловими будинками та почуєте емоційну розповідь іменинниці, яка зустріла свій день народження в укритті під звуки вибухів. Також у відео – наслідки ударів по Києву, Херсону, Сумах та Одещині, де ворог продовжує тероризувати цивільне населення.