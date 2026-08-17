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ТСН у соціальних мережах

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Одещині чи не найбільше дісталось від ворога! ТСН з місця влучань!

Одещині чи не найбільше дісталось від ворога! ТСН з місця влучань!

Одещині чи не найбільше дісталось від ворога! ТСН з місця влучань!

Вже 12 постраждалих в Одесі. Напередодні росіяни масовано атакували обласний центр та передмістя реактивними дронами. Один поцілив у торговельний центр. Інший впав на подвір’я приватного будинку та вибухом скалічив людей. Теракт окупанти влаштували у вихідний день, коли у крамницях зазвичай багато людей. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук побував на місцях прильоту і готовий розповісти більше.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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