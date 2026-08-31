П'ята доба під вогнем! Масована атака на Київ: наслідки | ТСН 16:00 31 серпня

Реклама

У випуску ТСН о 16.00 за 31 серпня 2026 року: деталі масованої атаки дронів на столицю та область, внаслідок якої госпіталізовано шестеро людей. Дізнайтеся про резонансне рішення фінського суду щодо екскомандира "Русича" та розкриття масштабної схеми нелегального виїзду чоловіків на Львівщині. Також у випуску: вихід поліцейських "Фантомів" на дороги Києва, спецоперація проти наркокартелю "Хімпром" та останні новини про формат навчання у школах від 1 вересня.