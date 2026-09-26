Шоу світового рівня у Дніпрі: глядачі не стримують сліз!

Реклама

«Потяг у дива» прибув до Дніпра: в Дніпровському цирку — прем’єра театрально-циркового шоу, яка до всього ще й збіглася з відкриттям сезону. У центрі сюжету — притулок, у якому заборонені мрії та бажання. Цікава ідея, помножена на сучасну хореографію та неймовірні акробатичні трюки, дарує глядачам калейдоскоп вражень. «Потяг у дива» від команди «Стейдж Шоу» вже збирав повні зали під час усеукраїнського туру торік. Тепер настала черга долучитися до цієї магії і дніпрянам. Про враження їх уже розпитала кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.