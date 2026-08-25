Штучний інтелект у освіті: чи замінить робот вчителя? Інтерв'ю з Оксаною Матіяш

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Чи стане штучний інтелект вироком для класичної освіти в Україні, або ж він – наш головний шанс подолати освітні втрати війни? Оксана Матіяш, очільниця WinWin EdTech Center, в ефірі "1+1" розкриває результати унікального дослідження Open AI та пояснює, чому українські студенти довіряють ШІ більше за американців. Дізнайтеся, як технології вже сьогодні змінюють життя вчителів та де проходять «червоні лінії» у використанні нейромереж дітьми.