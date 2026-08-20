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ТСН у соціальних мережах

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Смертельний обстріл Києва! Атака триває вже 7 годин

Смертельний обстріл Києва! Атака триває вже 7 годин

Смертельний обстріл Києва! Атака триває вже 7 годин

Перші новини про наслідки ракетної атаки на Київ. У Святошинському районі влучання на території промислового об’єкта. А у Солом’янському районі у 9-поверхівці зруйновані поверхи. Також зафіксовані пошкодження житлових будинків, медзакладу, автомобілів, гаражів і магазину. Пожежі ліквідовані. У двох житлових будинках та укритті школи заблоковані люди. У Дарницькому - влучання на території нежитлового об’єкта.  

Дата публікації
Кількість переглядів
29

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