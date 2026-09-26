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ТСН у соціальних мережах

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Страхіття в Києві: шалена вирва від влучання шахеда під будинком!

Страхіття в Києві: шалена вирва від влучання шахеда під будинком!

Страхіття в Києві: шалена вирва від влучання шахеда під будинком!

Напередодні ввечері окупанти поцілили в приміщення дитячого садка на Оболоні. Вогнеборці до пізньої ночі гасили пожежу. У будівлі закладу нікого не було, тож минулося без потерпілих. Згодом, серед ночі, кияни знову чули вибухи в центрі міста та на Лівобережжі столиці. А вже під ранок з’явилося відео з пожежею в дворі п’ятиповерхівки в Солом’янському районі. За попередніми даними, приліт стався між житловим будинком та крамницею: двоє людей постраждали, двадцятьох мешканців евакуювали. Також уночі ворог завдав удару по супермаркету «Ашан» у ТРЦ «Лавіна Молл». А зранку росіяни вже вдруге атакували бізнес-центр у столичному Протасовому Яру. В Оболонському ж районі внаслідок атаки БпЛА пошкоджено складську будівлю. Більше про наслідки російського терору столиці розпитаємо в кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

У Запоріжжі о 5-тій годині пролунала серія вибухів.Росіяни знову атакували обласний центр та передмістя шахедами. Дрони вдарили по приватному сектору, там загинули дві жінки. Дитину та чоловіка витягли з-під завалів живими, але пораненими. Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова від самого ранку працює на місцях обстрілів і готова докладніше розповісти про наслідки.

Дата публікації
Кількість переглядів
1

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