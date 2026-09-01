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ТСН у соціальних мережах

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14

Термін спливає! ЄС терміново шукає ракети для України: хто відмовляє і чому?

Термін спливає! ЄС терміново шукає ракети для України: хто відмовляє і чому?

Термін спливає! ЄС терміново шукає ракети для України: хто відмовляє і чому?

Євросоюз розпочинає новий політичний сезон із термінового пошуку ракет-перехоплювачів для українських систем Patriot перед наближенням зими. На неформальному саміті в Ірландії міністри обговорюють тиск на Іспанію та Грецію, чиї запаси критично необхідні Києву, а також шукають підтримку в Японії та Південній Кореї, ідеться в сюжеті журналістки ТСН Олени Чернякової. Водночас дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в ефірі "1+1" аналізує диверсії Росії в Німеччині, "канікулярні" настрої Європи та небезпечну роль Китаю як головного пособника агресора.  

Дата публікації
Кількість переглядів
14

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