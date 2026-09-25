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ТСН у соціальних мережах

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Відео
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Трамп і Сі Цзіньпін: таємні переговори про Україну та пишний прийом у Білому домі

Трамп і Сі Цзіньпін: таємні переговори про Україну та пишний прийом у Білому домі

Трамп і Сі Цзіньпін: таємні переговори про Україну та пишний прийом у Білому домі

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін під час масштабних переговорів у Вашингтоні торкнулися теми війни Росії проти України. Що насправді обговорювали лідери двох наддержав за зачиненими дверима Овального кабінету, чому прийом у Білому домі супроводжувався небаченими почестями та які неочікувані деталі й конфузи помітили журналісти? Усі подробиці історичного візиту лідера Китаю до США, реакцію на українське питання та залаштунки переговорів дивіться в ексклюзивному сюжеті власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.  

Дата публікації
Кількість переглядів
30

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