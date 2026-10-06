Це вдарить по гаманцю кожного українця! Долар уже по 45 та податки на посилки

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На українців чекають серйозні фінансові зміни: парламент готує до другого читання законопроєкт про оподаткування посилок з-за кордону вартістю до 150 євро, а офіційний курс долара вперше перетнув позначку в 45 гривень. Чому запровадження ПДВ на закордонні покупки стало однією з ключових вимог міжнародних партнерів для надання мільярдів допомоги, без якої під загрозою опиняться пенсії та соціальні виплати? Коли нові податки наберуть чинності та як вони вплинуть на вітчизняного виробника? Разом із тим експерти розбирають наслідки рекордного курсу валют: через скільки тижнів долар по 45 грн позначиться на цінниках у супермаркетах, чому дорожчають навіть базові вітчизняні продукти (хліб і молоко) та що робити позичальникам і вкладникам банків. Деталі дивіться у сюжеті журналіста ТСН Дмитра Фурдака та в розмові з віцепрезидентом Асоціації українських банків Віталієм Романчукевичем в ефірі "1+1".