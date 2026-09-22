ТСН 12:00 новини 22 вересня| Масовані удари! Візит Зеленських до США! Сніг в Україні!

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Новини України та світу у випуску ТСН 12:00 за вівторка, 22 вересня 2026 року:

- Росіяни запустили Онікси, Іскандери, Калібри, Бандеролі та 212 дронів минулої ночі

- Пожежа, руйнування та четверо поранених: рятувальники показали наслідки атаки росіян на лівий берег Києва

- На Київщині через атаку росіян пошкоджено 34 цивільні об’єкти

- Уряд визначив єдині правила роботи медичних закладів під час повітряних тривог

- Четверо вбитих та шестеро поранених у Дніпрі внаслідок нічної атаки

- Одна людина вбита, дев’ятеро поранені на Запоріжжі: за добу росіяни атакували регіон майже 900 разів

- На Херсонщині шестеро людей поранені, серед них комунальник: під ударами артилерії і дронів було 35 населених пунктів

- Росіяни вдруге атакували продовольчі склади в Одесі

- 248 бойових зіткнень за добу, сили оборони блокують інфільтрацію росіян на Донеччині та Запоріжжі

- З артилеристів — у дронарі: як бійці 118 ОМБР змінилися разом із війною?

- Куйбишевський НПЗ атакували дрони: дим від займання розтягнувся на понад сто кілометрів

- РФ запровадила надзвичайний стан на кордоні з Естонією: що задумали у Кремлі?

- Посли ЄС сьогодні знову спробують накласти санкції на РФ: хто і чому блокує обмеженя?

- Подружжя Зеленських прибуло в США: з ким зустрілися і що заплановано?

- Більше не прокурор: Кравченка, який не повернувся із нібито закордонного відрядження, звільнили

- На Вінниччині прикордонники упіймали жінку та двох її родичів, що намагалися втекти з України

- Лісова пожежа на Закарпатті: три десятки вогнеборців майже дві доби гасили вогонь на Мукачівщині

- Зима у Карпатах: на горі Піп Іван випав сніг, а температура впала до -1 градуса