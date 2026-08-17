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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 19:30 17 серпня | Атака на Одещину, вибух на заводі боєприпасів у РФ та успіх ССО

В этом выпуске ТСН онлайн в 19:30 понедельника, 17 августа 2026 года: массированная атака ракетами и дронами на Одесщину и объекты "Нафтогаза", успешная операция ССО по освобождению Андреевки-Клевцового и взрыв на заводе боеприпасов в РФ. Также в выпуске:

В этом выпуске ТСН онлайн в 19:30 понедельника, 17 августа 2026 года: массированная атака ракетами и дронами на Одесщину и объекты "Нафтогаза", успешная операция ССО по освобождению Андреевки-Клевцового и взрыв на заводе боеприпасов в РФ. Также в выпуске:

У цьому випуску ТСН онлайн о 19.30 понеділка, 17 серпня 2026 року: масована атака ракетами й дронами на Одещину та об'єкти "Нафтогазу", успішна операція ССО зі звільнення Андріївки-Клевцового та вибух на заводі боєприпасів у РФ. Також у випуску: підготовка наймасштабнішого пакету санкцій проти Росії від ЄС, викриття схеми незаконного видобутку під Ужгородом, скандальна аварія в центрі Києва та історичне золото Таїсії Онофрійчук на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.

Дата публікації
Кількість переглядів
10

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