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ТСН 19:30 17 серпня | Атака на Одещину, вибух на заводі боєприпасів у РФ та успіх ССО
У цьому випуску ТСН онлайн о 19.30 понеділка, 17 серпня 2026 року: масована атака ракетами й дронами на Одещину та об'єкти "Нафтогазу", успішна операція ССО зі звільнення Андріївки-Клевцового та вибух на заводі боєприпасів у РФ. Також у випуску: підготовка наймасштабнішого пакету санкцій проти Росії від ЄС, викриття схеми незаконного видобутку під Ужгородом, скандальна аварія в центрі Києва та історичне золото Таїсії Онофрійчук на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.