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ТСН у соціальних мережах

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ТСН 19:30 31 серпня | Вибух у поліції Рівного, 1500 дронів по Україні, зустріч Сі та Путіна

ТСН 19:30 31 серпня | Вибух у поліції Рівного, 1500 дронів по Україні, зустріч Сі та Путіна

ТСН 19:30 31 серпня | Вибух у поліції Рівного, 1500 дронів по Україні, зустріч Сі та Путіна

У випуску ТСН 19.30 за 31 серпня 2026 року: трагічний вибух у відділку поліції Рівного та наслідки безперервних атак дронів на Київщину й Суми. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив про рекордну кількість запущених безпілотників за останні чотири доби. Поки Сили оборони просуваються на Куп'янському напрямку, у Бішкеку зустрічаються Сі Цзіньпін та Путін. Також у випуску: страшна повінь у Непалі, де шукають українців, запуск патрулів "Фантом" на дорогах Києва та як столичні школи готуються до 1 вересня.  

Дата публікації
Кількість переглядів
17

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