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ТСН у соціальних мережах

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Український Буковель підкорює Дубай! Чим Карпати зацікавили інвесторів з ОАЕ?

Український Буковель підкорює Дубай! Чим Карпати зацікавили інвесторів з ОАЕ?

Український Буковель підкорює Дубай! Чим Карпати зацікавили інвесторів з ОАЕ?

Попри складні часи - відкривати Україну світові через туризм. Про наші Карпати говорили в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там триває одна з найбільших інвестиційних платформ Перської затоки - "Ейм Конґрес". Свої проєкти бізнесменам зі 180-ти країн, шейхам та офіційним особам - презентувала й Україна. Чи зацікавили вони відвідувачів? І чому для країни важливо популяризувати своє? Далі в сюжеті кореспондентів ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
17

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