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ТСН у соціальних мережах

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18

Усі медики на вухах! Новий препарат проти раку! Аплодували стоячи!

Усі медики на вухах! Новий препарат проти раку! Аплодували стоячи!

Усі медики на вухах! Новий препарат проти раку! Аплодували стоячи!

Справжній прорив у світовій онкології та нові надії на подолання раку. Андрій Лукашенко, хірург-онколог та доктор медичних наук із Національного інституту раку, розповів про результати масштабного міжнародного конгресу онкологів ASCO. Ви дізнаєтеся про інноваційний препарат для лікування однієї з найагресивніших форм хвороби — раку підшлункової залози, який продемонстрував приголомшливі результати та змусив світову медичну спільноту аплодувати стоячи. Ми детально розбираємо, наскільки доступними є сучасні методи прецизійної променевої терапії та імунопрепарати в Україні сьогодні, як війна вплинула на проведення клінічних досліджень та чому майбутнє медицини полягає саме в персоналізованому підході та «паспортизації» кожної пухлини.

Дата публікації
Кількість переглядів
18

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