Усі медики на вухах! Новий препарат проти раку! Аплодували стоячи!

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Справжній прорив у світовій онкології та нові надії на подолання раку. Андрій Лукашенко, хірург-онколог та доктор медичних наук із Національного інституту раку, розповів про результати масштабного міжнародного конгресу онкологів ASCO. Ви дізнаєтеся про інноваційний препарат для лікування однієї з найагресивніших форм хвороби — раку підшлункової залози, який продемонстрував приголомшливі результати та змусив світову медичну спільноту аплодувати стоячи. Ми детально розбираємо, наскільки доступними є сучасні методи прецизійної променевої терапії та імунопрепарати в Україні сьогодні, як війна вплинула на проведення клінічних досліджень та чому майбутнє медицини полягає саме в персоналізованому підході та «паспортизації» кожної пухлини.