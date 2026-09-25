Відеокадри пекла в Києві! Вибухи, руїни, пожежі, сльози і смерті

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Масована атака на Київ не припиняється від самого ранку. Посеред білого дня ворожий реактивний безпілотник влучив в офісну будівлю та зону парковки на Шулявці. Уламки скла, алюмінієвого профілю та самого дрона розлетілися на сотні метрів, забираючи життя водіїв та перехожих, які перебували на зупинках чи в авто. За оновленими даними міської влади, кількість постраждалих у столиці перевищила 50 осіб (серед них діти), є загиблі. Для цієї локації це вже другий удар за одну добу – вранці люди лише прибирали наслідки нічного обстрілу, коли пролунав новий смертоносний вибух. Що зафіксували відеореєстратори в момент удару? Історії очевидців, які дивом вижили під вогняною зливою уламків, та масштаби рятувальної операції ДСНС – дивіться у репортажі кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.