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ТСН у соціальних мережах

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Вибухи, влучання, пожежі… Ледь не в кожному районі Києва

Вибухи, влучання, пожежі… Ледь не в кожному районі Києва

Вибухи, влучання, пожежі… Ледь не в кожному районі Києва

Один чоловік помер у лікарні Києва від поранень, отриманих внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки. Ще восьмеро постраждало, в лікарнях - четверо людей, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Росіяни не припиняють атакувати столицю і зранку. Знову атакували дві АЗС в різних районах міста - одна з них Укрнафти, - це вже шоста їхня заправка за останні тижні - повідомили в преслужбі компанії. Також пошкоджено транспортне підприємство та об’єкт інфраструкутри. Зайнявся склад. Росія і досі запускає безпілотники по українських містах. Хоч уже і не так інтенсивно, як кілька тижнів тому. Все тому, що запаси скінчилися - припускають експерти. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко досліджувала, як змінились обстріли Росії і чому тепер окупанти б'ють навіть посеред дня.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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