Його вважали загиблим, а він вирвався з лап ворога, помстився та повернувся до коханої

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Це історія, яка межує з дивом. Прикордонник на псевдо "Пеле" потрапив у полон під час запеклого бою на Донеччині, де на його очах росіяни вбили побратима. Поки окупанти втратили пильність, вишукуючи цигарки та їжу українських бійців, "Пеле" зумів вихопити автомат, ліквідувати ворогів та вирватися на волю. 10 днів він пробирався до своїх через мінні поля під прицілом дронів. Дивіться ексклюзивні кадри зустрічі героя з побратимами, нагородження та зворушливе повернення до коханої.