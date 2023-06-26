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Випуск ТСН 19:30 за 26 червня 2023 року | Новини України

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Випуск ТСН 19:30 за 26 червня 2023 року | Новини України

Випуск ТСН 19:30 за 26 червня 2023 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)

Сюжети випуску

Обстріли регіонів, успіхи на фронті, допомога від ЄС

    

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Дата публікації
Перегляди
76
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