"Іскандер" та "Кинджал": характеристика і відмінності ракет

Російська армія не припиняє нещадно бити усіма наявними ракетами по мирному населенню України. Серед них є особливо небезпечні.

Характеристики та відмінність ракет "Кинджал" та "Іскандер" - читайте нижче.

"Кинджал" - це аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд.

"Іскандер" - це сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Характеристки ракети "Кинджал"

Носії ракети:

Літак МіГ-31К несе одну ракету.

Ту-22М — чотири ракети.

Ту-160 передбачається по 4 на кожному з двох барабанів.

Швидкість та дальність польоту

"Кинджали" швидші за "Іскандери", вони можуть летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка у 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті.

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Дальність польоту ракети — 2 тис. км, а у разі запуску з літака — 3 тис. км.

Технічні характеристики

Ракета: 9-C-7760 — аеробалістична.

— аеробалістична. Максимальна дальність ураження комплексу - Міг-31К — 2 000 км, Ту-22М3 — понад 3 000 км.

— 2 000 км, Ту-22М3 — понад 3 000 км. Максимальна швидкість — до 14 688 км/год або 4 080 м/с.

— до 14 688 км/год або 4 080 м/с. Висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості — 20 км.

— 20 км. КВО — 1 м.

— 1 м. Тип бойової частини — у звичайному спорядженні або ядерна.

Маса бойової частини: 500 кг.

Характеристики ракети "Іскандер"

"Іскандер-К" та "Іскандер-М".

Росіяни можуть одночасно завдавати удару ракетою "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Головна відмінність між ними - полягає у наступному: "Іскандер-К" – це крилата ракета, а "Іскандер-М" – це балістика.

Ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, "Іскандер-К" – це аналог російської ракети "Калібр", але наземного базування.

Швидкість та дальність

Ракета має повітряне базування, це фактично це балістична ракета, яку поставили на літак.

Літак може розігнатися до надзвукової швидкості, і ракета повинна піднятися на певну висоту, розігнатися до гіперзвукової швидкості та, маневруючи на всій траєкторії польоту, опуститися на ціль.

Дальність ураження

"Іскандери" від звичайних балістичних ракет відрізняє менший радіус дії — від 500 до 1 тис. км, що дозволяє використовувати їх у регіональних конфліктах.

Технічні характеристики:

Маса ракети – 3,8 тонни,

бойової частини – 480 кг,

довжина ракети – 7,2 м,

діаметр – 920 мм.

Максимальна висота траєкторії – 50 км.

Мінімальна дальність ураження – 50 км.

Вартість ракети

Приблизна вартість ракети Іскандер — $3 млн. Лише на ракети типу Іскандер Росія витратила понад $2 млрд, завдаючи бомбардувань Україні.

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