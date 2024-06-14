"Іскандер" та "Кинджал": характеристика і відмінності ракет

"Кинджали" швидші за "Іскандери".
Російська армія не припиняє нещадно бити усіма наявними ракетами по мирному населенню України. Серед них є особливо небезпечні.
Характеристики та відмінність ракет "Кинджал" та "Іскандер" - читайте нижче.
"Кинджал" - це аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд.
"Іскандер" - це сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Характеристки ракети "Кинджал"
Носії ракети:
- Літак МіГ-31К несе одну ракету.
- Ту-22М — чотири ракети.
- Ту-160 передбачається по 4 на кожному з двох барабанів.
Швидкість та дальність польоту
"Кинджали" швидші за "Іскандери", вони можуть летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка у 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати в польоті.
Дальність польоту ракети — 2 тис. км, а у разі запуску з літака — 3 тис. км.
Технічні характеристики
- Ракета: 9-C-7760 — аеробалістична.
- Максимальна дальність ураження комплексу - Міг-31К — 2 000 км, Ту-22М3 — понад 3 000 км.
- Максимальна швидкість — до 14 688 км/год або 4 080 м/с.
- Висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості — 20 км.
- КВО — 1 м.
- Тип бойової частини — у звичайному спорядженні або ядерна.
- Маса бойової частини: 500 кг.
Характеристики ракети "Іскандер"
"Іскандер-К" та "Іскандер-М".
Росіяни можуть одночасно завдавати удару ракетою "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Головна відмінність між ними - полягає у наступному: "Іскандер-К" – це крилата ракета, а "Іскандер-М" – це балістика.
Ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, "Іскандер-К" – це аналог російської ракети "Калібр", але наземного базування.
Швидкість та дальність
Ракета має повітряне базування, це фактично це балістична ракета, яку поставили на літак.
Літак може розігнатися до надзвукової швидкості, і ракета повинна піднятися на певну висоту, розігнатися до гіперзвукової швидкості та, маневруючи на всій траєкторії польоту, опуститися на ціль.
Дальність ураження
"Іскандери" від звичайних балістичних ракет відрізняє менший радіус дії — від 500 до 1 тис. км, що дозволяє використовувати їх у регіональних конфліктах.
Технічні характеристики:
- Маса ракети – 3,8 тонни,
- бойової частини – 480 кг,
- довжина ракети – 7,2 м,
- діаметр – 920 мм.
- Максимальна висота траєкторії – 50 км.
- Мінімальна дальність ураження – 50 км.
Вартість ракети
Приблизна вартість ракети Іскандер — $3 млн. Лише на ракети типу Іскандер Росія витратила понад $2 млрд, завдаючи бомбардувань Україні.
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