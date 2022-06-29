Дієтологи назвали найкращу звичку для сніданку у разі цукрового діабету

Багато людей щодня хворіють на цукровий діабет 2 типу або переддіабет.

Ці умови можуть викликати сильний біль, розчарування та відчуття поразки. На щастя, існує багато способів впоратися з цими захворюваннями і полегшити своє життя.

Для тих, хто страждає на цукровий діабет або переддіабет, контроль рівня цукру в крові часто є основним завданням. Це можна зробити за допомогою зміни способу життя, наприклад дієти та фізичних вправ, а також прийому ліків. Внесення змін до дієти може допомогти знизити рівень цукру в крові.

Ми поговорили з кількома експертами-дієтологами, щоб дізнатися більше про корисні харчові звички для хворих на цукровий діабет. І, за їх словами, одна з найкращих звичок сніданку для зниження або контролю рівня цукру в крові — це зосередження на їжі, багатій розчинною клітковиною.

Навіщо потрібна клітковина на сніданок

За словами медиків, вживання достатньої кількості розчинної клітковини може допомогти контролювати рівень цукру в крові вранці.

Вівсяні пластівці та цільнозернові каші для сніданку є джерелами їжі з розчинною клітковиною. При перетравленні розчинні волокна утворюють гелеподібну речовину, яка проходить через травний тракт, сповільнюючи загальне використання цукру в крові.

Це призводить до більш стійкого підвищення рівня глюкози в крові з подальшим стійким підвищенням рівня інсуліну в сироватці крові, що в кінцевому підсумку призводить до більш контрольованого рівня цукру в крові та менших стрибків цукру в крові протягом ранку.

Додавання білка до сніданку

Деякі дієтологи також пропонують додавати білок до цієї багатої клітковиною їжі, щоб збалансувати її. Білок має вирішальне значення для зниження рівня цукру в крові.

Поєднання продуктів для сніданку, багатих вуглеводами, з джерелом білка сприяє підвищенню рівня цукру в крові, оскільки їжа засвоюється повільніше. Коли травлення затримується, цукор надходить у ваш кров більш поступово, викликаючи зниження цукру.

Однак важливо звернути увагу на тип білка, який ви споживаєте. Одне дослідження 2016 року показало, що хоча рослинні білки можуть підвищити рівень глюкози в крові людини, занадто велика кількість тваринних білків має протилежний ефект і підвищує ризик діабету 2 типу.

Їжа на винос

Отримання достатньої кількості розчинної клітковини під час сніданку є важливим компонентом для зниження рівня цукру в крові та запобігання стрибків рівня глюкози в крові, якщо у вас діабет. Крім того, додавання здорового джерела рослинного білка до вашого сніданку може допомогти збалансувати поживні речовини і довше зберігати відчуття ситості.

Також українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

Курячі яйця – одне з найкращих джерел високоякісного протеїну.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.