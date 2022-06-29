Дантес після розлучення з Дорофєєвою заспівав про тяжку розлуку з коханою - відео

Дантес після розлучення з Дорофєєвою заспівав про тяжку розлуку з коханою - відео

Український шоумен та співак Володимир Дантес заспівав під гітару зворушливу пісню про кохання.

Артист, який нещодавно розлучився зі співачкою Надею Дорофєєво, виконав пісню про тяжку розлуку з коханою.

Дантес грав на гітарі та співав українською мовою про кохання. Зокрема, про те, що ліричний герой композиції вже давно мав проблеми у стосунках з коханою, вона його більше не кохає, а от він її –так.

Як зазначив Володимир, цю композицію він написав, коли його житті був складний період. Утім, навіть тоді він вірив, що далі – буде лише краще.

"В найтемніші часи не хочеться бути наодинці, є нереальне бажання бути з тим/тією, з ким ти будеш усміхатися, для кого жити. Так, багато родин/пар зараз в різних містах, країнах. Але всі, як і я, очікують, коли можна буде зустріти їх з потягу, щоб нарешті обняти. Цю пісню писав, коли мені було дуже складно, але я продовжував вірити, що далі буде тільки краще. Так воно і сталося", - поділився Дантес.

У коментарях підписники підтримали виконавця та зазначили, що від пісні Володимира у них "бігають мурахи шкірою".

Зазначимо, 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва повідомили, що розлучаються після шести років шлюбу. Згодом почалися ширитися чутки, що співачка зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним. А нещодавно Надя підтвердила їхні стосунки.

А Дантесу тим часом приписують роман з ексдружиною Кацуріна, Дашею. До того ж, Володимир не приховує, що активно проводить свій час із дівчиною.

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