Як і наскільки зростуть пенсії та соціальні виплати від 1 липня

Як і наскільки зростуть пенсії та соціальні виплати від 1 липня

Від 1 липня в Україні збільшиться розмір прожиткового мінімуму, що вплине на показники соціальних виплат та пенсій. Наскільки зростуть та які види допомоги, як підвищаться пенсії - в матеріалі ТСН.ua

Про підвищення повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

Прожитковий мінімум від 1 липня 2022 року буде таким:

2508 грн — загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць,

2201 грн — для дітей до 6 років,

2744 грн — для дітей від 6 до 18 років,

2600 грн — для працездатних осіб,

2027 грн — для осіб, які втратили працездатність.

Виплати, які зростуть від 1 липня 2022 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму такі:

Мінімальна пенсія за віком незайнятим пенсіонерам

Мінімальна пенсія шахтарям

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій

Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни

Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань

Пенсія за особливі та заслуги перед Україною

Максимальний розмір пенсії

Надбавка донорам

Як зміняться пенсії від 1 липня

ПФУ зазначає, що від 1 липня:

Розмір мінімальної пенсії зросте на 93 гривні з 1934 до 2027 гривень.

Мінімальна пенсія шахтарів зросте на 279 гривень до 6081 грн.

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень до 4084 гривень.

Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень до 20 270 гривень.

Які соціальні виплати та саме як виростуть від 1 липня

Підвищений рівень прожиткового мінімуму стане причиною зростання усіх видів соціальних виплат:

допомоги по тимчасовому безробіттю;

аліментів;

декретних виплат;

допомоги одиноким матерям;

допомога на дітей, над яким встановлено опіку чи піклування.

Допомога по тимчасовому безробіттю згідно Закону Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття встановлюється на рівні, що не має перевищувати 4-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, від 1 липня 2022 року максимальний розмір допомоги по безробіттю становитиме не більш як 10400 грн

Розміри аліментів від 1 липня 2022 року будуть наступними:

1) мінімальна рекомендована сума аліментів:

2201 грн — для дітей до 6 років,

2744 гривень — для дітей від 6 до 18 років.

2) мінімальний гарантований розмір аліментів (50% від прожиткового мінімуму):

1100,50 гривень — для дітей до 6 років,

1372 гривень — для дітей від 6 до 18 років.

Декретні виплати

Розмір соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами складає 100% від середньомісячного доходу жінки за місцем її офіційної роботи. Тим, хто не працює, та не є ФОПами, але які сплачують ЄСВ, такі виплати нараховуються у розмірі не менш як чверть прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Від 1 липня - це від 650 грн на місяць.

Розмір допомоги по вагітності та пологах від 1 липня 2022 року становитиме:

2730 грн — за 126 днів декретної відпустки,

3033,33 грн — за 140 днів декретної відпустки,

3900 грн — за 180 днів декретної відпустки.

Допомога одиноким матерям визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одного члена сім'ї та від 1 липня 2022 року він становитиме:

до 2201 грн — на дітей до 6 років,

до 2744 грн — на дітей віком 6−18 років,

до 2600 грн — на дітей віком від 18 до 23 років.

Допомога на дітей, над яким встановлено опіку чи піклування. Від 1 липня 2022 року розмір такої допомоги дорівнює двом з половиною прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку, для дітей з інвалідністю — трьом прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку:

5502,5 грн — на дітей до 6 років;

6860 грн — на дітей віком 6−18 років;

6603 грн — на дітей до 6 років з інвалідністю;

8232 грн — на дітей від 6 до 18 років з інвалідністю.

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