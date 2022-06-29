Як і наскільки зростуть пенсії та соціальні виплати від 1 липня

Від 1 липня в Україні збільшиться розмір прожиткового мінімуму, що вплине на показники соціальних виплат та пенсій. Наскільки зростуть та які види допомоги, як підвищаться пенсії - в матеріалі ТСН.ua
Про підвищення повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).
Прожитковий мінімум від 1 липня 2022 року буде таким:
- 2508 грн — загальний показник на одну особу в розрахунку на місяць,
- 2201 грн — для дітей до 6 років,
- 2744 грн — для дітей від 6 до 18 років,
- 2600 грн — для працездатних осіб,
- 2027 грн — для осіб, які втратили працездатність.
Виплати, які зростуть від 1 липня 2022 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму такі:
- Мінімальна пенсія за віком незайнятим пенсіонерам
- Мінімальна пенсія шахтарям
- Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника
- Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій
- Підвищення ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни
- Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань
- Пенсія за особливі та заслуги перед Україною
- Максимальний розмір пенсії
- Надбавка донорам
Як зміняться пенсії від 1 липня
ПФУ зазначає, що від 1 липня:
- Розмір мінімальної пенсії зросте на 93 гривні з 1934 до 2027 гривень.
- Мінімальна пенсія шахтарів зросте на 279 гривень до 6081 грн.
- Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника зросте на 186 гривень до 4084 гривень.
- Максимальна пенсія збільшиться на 930 гривень до 20 270 гривень.
Які соціальні виплати та саме як виростуть від 1 липня
Підвищений рівень прожиткового мінімуму стане причиною зростання усіх видів соціальних виплат:
- допомоги по тимчасовому безробіттю;
- аліментів;
- декретних виплат;
- допомоги одиноким матерям;
- допомога на дітей, над яким встановлено опіку чи піклування.
Допомога по тимчасовому безробіттю згідно Закону Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття встановлюється на рівні, що не має перевищувати 4-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, від 1 липня 2022 року максимальний розмір допомоги по безробіттю становитиме не більш як 10400 грн
Розміри аліментів від 1 липня 2022 року будуть наступними:
1) мінімальна рекомендована сума аліментів:
- 2201 грн — для дітей до 6 років,
- 2744 гривень — для дітей від 6 до 18 років.
2) мінімальний гарантований розмір аліментів (50% від прожиткового мінімуму):
- 1100,50 гривень — для дітей до 6 років,
- 1372 гривень — для дітей від 6 до 18 років.
Декретні виплати
Розмір соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами складає 100% від середньомісячного доходу жінки за місцем її офіційної роботи. Тим, хто не працює, та не є ФОПами, але які сплачують ЄСВ, такі виплати нараховуються у розмірі не менш як чверть прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Від 1 липня - це від 650 грн на місяць.
Розмір допомоги по вагітності та пологах від 1 липня 2022 року становитиме:
- 2730 грн — за 126 днів декретної відпустки,
- 3033,33 грн — за 140 днів декретної відпустки,
- 3900 грн — за 180 днів декретної відпустки.
Допомога одиноким матерям визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одного члена сім'ї та від 1 липня 2022 року він становитиме:
- до 2201 грн — на дітей до 6 років,
- до 2744 грн — на дітей віком 6−18 років,
- до 2600 грн — на дітей віком від 18 до 23 років.
Допомога на дітей, над яким встановлено опіку чи піклування. Від 1 липня 2022 року розмір такої допомоги дорівнює двом з половиною прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку, для дітей з інвалідністю — трьом прожитковим мінімумам на дитину відповідного віку:
- 5502,5 грн — на дітей до 6 років;
- 6860 грн — на дітей віком 6−18 років;
- 6603 грн — на дітей до 6 років з інвалідністю;
- 8232 грн — на дітей від 6 до 18 років з інвалідністю.
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