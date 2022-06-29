"НАТО буде втягнуто у війну": Єрмак розповів, як можна запобігти діям Росії

"НАТО буде втягнуто у війну": Єрмак розповів, як можна запобігти діям Росії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо не зупинити Росію в Україні, НАТО обов'язково буде втягнуто у війну. Натомість створення механізму безпекових гарантій для України стане важливим кроком до нового безпечного світу.

Для знищення військового та економічного потенціалу Росії потрібне максимальне об’єднання зусиль більшості держав у кількох напрямках.

Про це Єрмак сказав під час виступу на NATO Public Forum 29 червня.

У своїй промові він констатував, що РФ у війні проти України використовує всі терористичні методи: масові вбивства, катування та руйнування. Будь-які розмови про поступки чи навіть переговори Росія сприймає як слабкість.

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"Історія навчила: апетити агресора зростають із кожною поступкою. Тому під загрозою безпека не лише Європи, а й усього людства. І ми вважаємо: якщо не зупинити Росію в Україні, НАТО обов’язково буде втягнуто у війну. До того ж непокараний агресор дає підстави іншим злочинцям будувати власні загарбницькі плани", – наголосив очільник ОП.

За його словами, для знищення військового та економічного потенціалу агресора потрібне максимальне об’єднання зусиль більшості держав у кількох напрямках.

Перше – це постачання Україні ефективної зброї, амуніції та боєприпасів. У достатній кількості та якомога швидше.

Друге – це невпинне нарощування санкційного тиску. Без будь-яких вагань та пауз.

"Щоб якомога швидше зменшити ресурси агресора. Міжнародна експертна група, яку очолюємо ми з Послом Майклом Макфолом, минулого тижня оприлюднила вже четвертий документ з рекомендаціями щодо санкційної політики. Цього разу вони стосуються посилення фінансових санкцій", – сказав Єрмак.

Третє – побудова справедливого світового порядку, який забезпечить дотримання загальнолюдських норм та міжнародного права.

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"Важливим кроком до нового безпечного світу стане створення дієвого механізму безпекових гарантій для України. Для цього ми з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном створили консультативну міжнародну робочу групу. Плануємо комплекс заходів, який передбачає насамперед: зміцнення обороноздатності та відновлення військово-технічного потенціалу України; максимальну інтеграцію України в міжнародні політичні та економічні формати; тривалі та ефективні санкції проти Росії, які унеможливлять нові спроби агресії", – поінформував голова ОП.

Він додав, що паралельно треба разом зміцнювати міжнародне право та реформувати міжнародні структури.

"Ми всі разом маємо перемогти Росію й покарати агресора. Та разом робити світ безпечнішим для наших народів і для майбутніх поколінь", – резюмував Єрмак.

Нагадаємо, 29 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що світ має бути готовим до тривалої війни в Україні. Він запевнив державу у підтримці Альянсу до її перемоги.

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