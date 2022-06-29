У Санкт-Петербурзі звільнили професорку університету через проукраїнське звернення в соцмережі

У Санкт-Петербурзі звільнили професорку університету через проукраїнське звернення в соцмережі

Історикиня, яка займалася у Санкт-Петербурзькому держуніверситеті вивченням історії України, записала звернення українською мовою на YouTube - на неї поскаржилися.

Професорку кафедри історії СНД та директора Центру з вивчення історії України Тетяну Таїрову-Яковлєву звільнили із СПбДУ. Вона пов’язує це зі своїми висловлюваннями у соціальних мережах про війну в Україні.

Про це повідомляє у середу, 29 червня, місцеве видання “Фонтанка”.

Проректор з організації роботи з персоналом СПбДУ Володимир Єрємєєв у віртуальній приймальні підтвердив виданню звільнення професорки, проте причин не назвав.

Ще у березні, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, викладачка розмістила звернення українською мовою на YouTube, в якому заявила, що переживає за країну, вивченню якої присвятила 30 років.

До вузу надійшла скарга на це відеозвернення, університет перенаправив її для перевірки до поліції.

Професор, доктор історичних наук Тетяна Таїрова-Яковлєва працювала на історичному факультеті СПбДУ з 2003 року. Вона спеціалізується на історії Центрально-Східної Європи та України раннього Нового часу (XVII-XVIII ст.), є автором 141 наукової роботи, керувала Центром з вивчення історії України СПбДУ.

Нагадаємо, у російській столиці Москві поліція затримала муніципального депутата Красносільського району та опозиційного політика Іллю Яшина.

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