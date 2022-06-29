Зеленський зустрівся з мільярдером Бренсоном: про що говорили (відео)

Зеленський зустрівся з мільярдером Бренсоном: про що говорили (відео)

Президент України Володимир Зеленський 29 червня зустрівся з британським мільярдером, засновником компанії Virgin Group Річардом Бренсоном під час його візиту до Києва.

Очільник держави та бізнесмен поговорили про збереження уваги світу до війни в Україні.

Про це Зеленський повідомив у Мережі, опублікувавши відео зустрічі.

"Візит британського бізнесмена Річарда Бренсона до України – чергове нагадування, що світ і відомі люди продовжують нас підтримувати", – зазначив президент.

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"Поспілкувалися про збереження уваги світу до війни в Україні, а також перспективи співпраці у післявоєнній відбудові. Річарде, дякую за теплі слова про наших людей і готовність допомагати!" – написав глава держави.

Як повідомили в Офісі президента, Бренсон зазначив, що приїхав, аби на власні очі побачити ситуацію в Україні й обговорити, як великий міжнародний бізнес може допомогти державі.

На зустрічі Зеленського з Бренсоном також обговорювалися проєкти в галузі енергоефективності та перспективи співпраці у післявоєнній відбудові України.

Бізнесмен висловив готовність допомагати всім, чим зможе.

Нагадаємо, раніше цього ж дня Бренсон побував у Гостомелі Київської області. Там бізнесмен цікавився аеродромом ДП "Антонов" та можливостями його відновлення.

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