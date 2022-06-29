Зеленський назвав умови, від яких залежатиме його участь у саміті G20

Зеленський назвав умови, від яких залежатиме його участь у саміті G20

Президент України Володимир Зеленський розповів, від чого залежатиме його участь у саміті G20.

Участь України в саміті держав G20, який відбудеться в Індонезії, залежатиме від ситуації з безпекою всередині Української держави та складу учасників саміту, заявив президент Володимир Зеленський.

Про це глава держави сказав за підсумками переговорів із Президентом Індонезії Джоко Відодо у Києві.

"Я вдячний вам, пане президенте, за запрошення особисто взяти участь у саміті. Звісно, я приймаю це запрошення. Участь України залежатиме від ситуації з безпекою в Україні та від складу учасників саміту", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що сприяння Індонезії як очолюючого та учасника саміту G20 є дуже важливим для відновлення миру.

Нагадаємо, що кремлівський диктатор Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, але формат участі поки що уточнюється.