Окупанти відправляють на південь України кримських вчителів

Окремо росіяни в Криму просять відмітити кандидатів на посади директорів шкіл у Херсоні та Запорізькій області.

В окупованому Криму складають списки вчителів, яких можуть відправити працювати до Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомив аналітик "КримSOS" Євгеній Ярошенко.

“В тимчасово окупованому Криму директорів шкіл зобов’язали до 1 липня скласти списки вчителів. Ймовірно, їх потім планують відправити на роботу в школи на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей”, – розповідає Ярошенко.

Працівники окупаційного управління освіти Сімферопольського району запросили у адміністрації шкіл інформацію про педагогічних працівників, які готові викладати у школах окупованих південних областей України.

Нагадаємо, що в Миколаєві збільшилася кількість жертв через ракетний обстріл багатоповерхівки.

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