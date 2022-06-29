Чим ризикує Росія у разі війни з НАТО - експерт

Територія Росії буде під ударом.

НАТО не хоче розширювати конфлікт на території України у разі війни з Росією.

Про це розповів науковий співробітник Міжнародного центру оборони та безпеки в Таллінні Калєв Стойческу в інтерв'ю Радіо НВ.

"Якщо виникне конфлікт Росії з НАТО, якщо буде агресія проти країн Балтії, то, мабуть, це вже не буде така ж ситуація як з Україною зараз, тому що НАТО не хоче розширювати конфлікт на території України", - заявив він.

Стойческу також заявив, що не можна, щоб війна точилася тільки на території держави, яку атакують.

"У цьому сенсі, на жаль, Україна не має таких ракетних систем та іншого, щоб вдарити по містах Росії. Чому їм дозволено щодня завдавати ударів і по Києву, і по Львову, і по Одесі, а Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Єкатеринбург - їх чіпати чи не можна? У цьому сенсі, якщо конфлікт буде з НАТО, буде в іншому сенсі, і територія Росії буде під ударом. Тому конфлікт не буде лише на території країн Балтії, це зрозуміло", - наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, яку іноземну зброю вже опанували та вивчають ЗСУ.

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