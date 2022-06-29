MELOVIN зізнався, що війна забрала у нього двох близьких людей: " Таке не можна пробачити"

MELOVIN зізнався, що війна забрала у нього двох близьких людей: " Таке не можна пробачити"

Український співак MELOVIN розповів про втрату двох близьких йому людей.

Від рук російських окупантів гинуть мирні українці. Виконавець розповів, що війна забрала життя двох близьких його серцю людей.

Як розповів співак, він емоційно відреагував на загибель актора Паші Лі, який загинув в Ірпені, коли зняв бронежилет, аби захистити ним дітей.

А також MELOVIN розповів, що війна забрала життя мами його близького друга.

"Ми святкували разом усі свята, весілля моєї бек-вокалістки. Вона робила кейтеринг, коли ми знімали кліп "Вітрила", коли була присутня Монро. Вона робила всім бутерброди. Це залишиться в пам'яті назавжди. Воно болить", - розповів виконавець в програмі "Ранок з Україною".

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Співак зазначив, що таке не можна пробачити ніколи. За словами MELOVIN, найстрашніше, що забирає війна, - це життя невинних людей.

"Таке не можна пробачити. Війна забирає в тебе не лише дім, який можна потім відбудувати, вона забирає не тільки нерви, які можна потім якось поправити з психотерапевтом. Вона забирає в тебе рідних людей, яких ти ніколи не зможеш повернути, яких ти ніколи не зможеш побачити, щось відсвяткувати, щось сказати", - зазначив виконавець.

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