Алкоголь і діабет: чи можна вживати спиртне / Фото: Pexels

Алкоголь і діабет: чи можна вживати спиртне

Алкоголь і діабет: чи можна вживати спиртне

Цукровий діабет - важке захворювання. В організмі хворих відбувається порушення обміну речовин, що призводить до різних проблем зі здоров'ям. Тому лікарі рекомендують притримуватися спеціальної дієти. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чи можна пити алкоголь при діабеті.

Головна причина цукрового діабету полягає в тому, що в організмі не виробляється природний інсулін в достатній кількості. Також з'являється надлишкова кількість глюкози в крові - глікемія. Хворі на діабет часто обмежують себе в певних продуктах, зокрема, намагаються не пити або майже не пити спиртні напої. Які ж рекомендації дають спеціалісти?

Алкоголь і діабет: особливості вживання

Людям з цукровим діабетом доволі важко звикнути до нового стилю життя, тому що їх приходиться дотримуватися певних правил і обмежень. Слід пам'ятати, що це важке захворювання і при недотриманні рекомендацій лікарів можна отримати цілий комплекс ускладнень. Якщо вживати спиртне, ризик розвитку глікемічного кризу зростає.

Алкоголь і діабет I типу

За діабету I типу потрібно регулярно вводити інсулін у вигляді ін'єкцій. В цьому випадку більшу шкоду принносить не цукор, а етанол, який входить до складу алкогольних напоїв. Якщо ви хочете приступити до застілля варто спочатку зробити ін'єкцію інсуліну. Також пам'ятайте, що вживати алкоголь потрібно в помірних кількостях.

Пам'ятайте, що при настанні сильного сп'яніння, різко падає цукор, а тому можу наступити гіпоглікемічна кома. А тому в цьому випадку краще пити не сильноалкогольні, а солодкі напої.

Алкоголь і діабет II типу

За цукрового діабету II типу хворий може страждати через надмірну вагу. А тому в цьому випадку протипоказані напої з високим вмістом цукру. Навіть якщо ви будете вживати низьковуглеводну їжу, рівень цукру в крові буде коливатися. А тому краще зупинитися на сухому білому чи червоному вині. Етанол за діабету II типу являє меншу загрозу.

Також для діабетиків II типу існує ризик переїдання. А коли організм отримує більше калорій, то вони починають відкладатися як жирові клітини, а це посилює інсулінорезистентність і перебіг самої хвороби.

Вплив алкоголю на рівень цукру в крові

Чи можна алкоголь при діабеті / Фото: Pexels

Вживання алкоголю при діабеті призводить до різних негативних наслідків:

надходження глюкози в організм уповільнюється - печінка повільніше виробляє глюкозу, а це призводить до підвищення навантаження на не і розвитку гострих патологій;

виникає надлишок вуглеводів - разом із спиртим в організм надходить велика кількість вуглеводів, а це особливо небезпечно за діабету I типу, коли інсулін вводиться в організм за допомогою ін'єкцій (можливе клітинне голодування, яке різко погіршує самопочуття хворого);

відкладаються ліпіди - через концентровані вуглеводи, які є в алкогольних напоях, в організмі швидко відкладаються жиир;

загострення хронічних захворювань - загальний стан здоров'я значно погіршується.

Також більшість діабетиків щодня приймає ліки для покращення свого самопочуття. Практично всі препарати є несумісними зі спиртним.

Чи можна пити алкоголь при діабеті

Незважаючи на всі протипоказання, фахівці все ж радять вживати діабетикам певні види алкоголю. Але приймання повинне бути контрольованим. На добу хворим можна вживати:

віскі, горілка, ром - не більше 50 мл;

винні напої (лише сухе) - не більше 150 мл;

пиво (будь-який сорт) - до 350 мл.

Напівсолодкі та солодкі винні напої, наливки, лікери, алкогольні коктейлі, шампанське. Вживати будь-який алкоголь при діабеті потрібно невеликими дозами, тобто залпом дозволену добову норму випивати заборонено.

Також існують і абсолютні протипоказання для вживання алкоголю при цукровому діабеті. Зокрема, якщо людина також хворіє на подагру, гепатит в хронічній формі, цироз печінки, панкреатит в хронічній формі, ниркову недостатність.