Алкоголь и диабет: можно ли употреблять спиртное

Сахарный диабет – тяжелое заболевание. В организме больных происходит нарушение обмена веществ, что приводит к разным проблемам со здоровьем. Поэтому врачи рекомендуют придерживаться специальной диеты. Читайте на сайте ТСН.ua, можно ли пить алкоголь при диабете.

Главная причина сахарного диабета состоит в том, что в организме не производится природный инсулин в достаточном количестве. Также появляется избыточное количество глюкозы в крови – гликемия. Больные диабетом часто ограничивают себя в определенных продуктах, в частности, стараются не пить или почти не пить спиртные напитки. Какие рекомендации дают специалисты?

Алкоголь и диабет: особенности употребления

Людям с сахарным диабетом довольно трудно привыкнуть к новому стилю жизни, потому что их приходится соблюдать определенные правила и ограничения. Следует помнить, что это тяжелое заболевание и при несоблюдении рекомендаций врачей можно получить целый комплекс осложнений. Если употреблять спиртное, риск развития гликемического криза растет.

Алкоголь и диабет I типа

При диабете I типа нужно регулярно вводить инсулин в виде инъекций. В этом случае больший вред приносит не сахар, а этанол, входящий в состав алкогольных напитков. Если вы хотите приступить к застолью, следует сначала сделать инъекцию инсулина. Также помните, что употреблять алкоголь нужно в умеренных количествах.

Помните, что при наступлении сильного опьянения резко падает сахар, а потому могу наступить гипогликемическая кома. А потому в этом случае лучше пить не сильноалкогольные, а сладкие напитки.

Алкоголь и диабет II типа

При сахарном диабете II типа больной может страдать из-за избыточного веса. Поэтому в этом случае противопоказаны напитки с высоким содержанием сахара. Даже если вы будете употреблять низкоуглеводную пищу, уровень сахара в крови будет колебаться. Поэтому лучше остановиться на сухом белом или красном вине. Этанол при диабете II типа представляет меньшую угрозу.

Также для диабетиков II типа существует риск переедания. А когда организм получает больше калорий, они начинают откладываться как жировые клетки, а это усиливает инсулинорезистентность и течение самой болезни.

Воздействие алкоголя на уровень сахара в крови

Можно ли алкоголь при диабете / Фото: Pexels

Употребление алкоголя при диабете приводит к разным негативным последствиям:

поступление глюкозы в организм замедляется – печень медленнее производит глюкозу, а это приводит к повышению нагрузки на не и развитию острых патологий;

возникает избыток углеводов — вместе со спиртом в организм поступает большое количество углеводов, а это особенно опасно из-за диабета I типа, когда инсулин вводится в организм с помощью инъекций (возможно клеточное голодание, резко ухудшающее самочувствие больного);

откладываются липиды – через концентрированные углеводы, содержащиеся в алкогольных напитках, в организме быстро откладываются жир;

обострение хронических заболеваний – общее состояние здоровья значительно ухудшается.

Также большинство диабетиков ежедневно принимает лекарство для улучшения своего самочувствия. Практически все препараты несовместимы со спиртным.

Можно ли пить алкоголь при диабете

Несмотря на все противопоказания, специалисты все же советуют употреблять диабетикам определенные виды алкоголя. Но прием должен быть контролируемым. В сутки больным можно употреблять:

виски, водка, ром – не более 50 мл;

винные напитки (только сухое) – не более 150 мл;

пиво (любой сорт) – до 350 мл;

полусладкие винные напитки, наливки, ликеры, алкогольные коктейли, шампанское.

Употреблять любой алкоголь при диабете нужно небольшими дозами, то есть залпом разрешенную суточную норму выпивать запрещено.

Также есть и абсолютные противопоказания для употребления алкоголя при сахарном диабете. В частности, если человек также болеет подагрой, гепатитом в хронической форме, циррозом печени, панкреатитом в хронической форме, почечной недостаточностью.