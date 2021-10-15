Гарбузова олія має дивовижні приховані переваги

М’ясистий гарбуз - зірка сезону. А олія з гарбузового насіння - одна з найздоровіших і корисних.

Олія з гарбузового насіння — чудове джерело вітаміну Е і здорових жирів.

Окрім цього, гарбузове насіння та олія з нього містить Омега-6 і Омега-3 жирні кислоти, що рекомендують для нормальної роботи серця та мозку.

Ці здорові жири — чудове доповнення до вашого раціону, особливо якщо ви не отримуєте їх з інших джерел.

"Гарбузова олія насичена здоровими жирами, які сприяють зміцненню здоров'я серця", — каже дієтологиня з Чикаго та власниця блогу "Одного разу з гарбузом" Меггі Міхальчик.

Гарбузова олія для волосся — користь і застосування

З точки зору специфічних переваг для здоров'я, олія з гарбузового насіння пов'язана з ростом волосся, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Дослідницька додаткова та альтернативна медицина".

Олія з гарбуза зміцнює волосся, перешкоджає їх випаданню, Гарбуз живить волосяні цибулини, а волос робить менш ламкими.

Олія цілюще впливає на шкіру голови: позбавляє від свербіння і роздратування, загоює дрібні ранки.

Олію гарбуза можна використовувати по-різному. Додавайте кілька крапель в шампунь за кожного миття голови. А потім ретельно змийте.

А ввечері спробуйте універсальну гарбузову маску для волосся. Невелику кількість олії нанесіть на шкіру голови і втирайте масажними рухами. Залишки розподіліть по всій довжині волосся і обов’язково пройдіться по кінчиках. Після цього оберніть волосся рушником і залиште на годину. Потім ретельно промийте волосся шампунем.

Таку маску слід робити два-три рази в тиждень. Через місяць ви побачите зміни - гладкі, м’які, блискучі локони.

Гарбузова олія у лікування захворювань простати у чоловіків

"Гарбузова олія також показала багатообіцяючі результати як альтернативна терапія доброякісної гіпертрофії передміхурової залози (ДГПЗ)", — каже лікарка.

"Потрібно провести додаткові дослідження, тож самолікування починати не варто. Але медики працюють над цим".

Згідно з результатами невеликого експерименту, що були опубліковані в Journal of Medicinal Food, добавка з екстрактом гарбузового насіння допомогла полегшити симптоми ДГПЗ серед учасників дослідження.

Гарбузова олія понижає кров'яний тиск

Інше невелике дослідження, опубліковане в журналі Climacteric, показало, що олія з гарбузового насіння допомагає знизити діастолічний артеріальний тиск у жінок у постменопаузі.

Однак слід проконсультуватися з лікарем, якщо ви приймаєте ліки наразі.

"Люди, які приймають ліки від гіпертонії, повинні проконсультуватися зі своїм лікарем, коли вживають олію з гарбузового насіння, тому що її антиоксидантні властивості можуть мати гіпотензивний (або знижуючий тиск) ефект, змінюючи ефекти ліків від гіпертонії", — говорить дієтологиня.

Як можна використовувати олію з гарбузового насіння

Якщо ви хочете додати до свого раціону трохи олії гарбузового насіння, ось кілька способів зробити це.

"Гарбузову олію найкраще використовувати як олію для оздоблення, поливаючи на блюдо. Вона також чудово підходить для заправки салатів через її насичений горіховий аромат, — каже Міхальчик. — Ви можете зробити з нього власну заправку для салатів і використовувати її як олію для курки або лосося, щоб найкращим чином скористатися її перевагами".

Однак ви повинні пропустити випічку з олією гарбузового насіння. "Це не найкраще для випікання або використання в якості харчової олії через низьку температуру задимлення, що означає, що нагрівання сильно знизить деякі переваги харчування",— каже вона.

На що слід звернути увагу в продуктах з гарбузової олії

Під час вибору гарбузової олії зверніть увагу на етикетку. "Я б просто переконався, що ви отримуєте олію з гарбузового насіння в чистому вигляді, коли шукаєте олію або капсули. (Я думаю, що це особисті переваги, чи хочете ви брати її у формі олії або капсули), — говорить Міхальчик. — Іноді через витрати на збирання гарбузового насіння та виробництво олії виробники зазвичай додають до продуктів дешевшу соняшникову або ріпакову олію, тому на це варто звернути увагу".

Як би ви не вирішили його використовувати, олія з гарбузового насіння може стати чудовим способом додати до вашого раціону більше поживних речовин.

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