У Чернівцях чоловік спіймав велетенську рибину: відео

Рибину було не так легко витягнути з води.

У Чернівцях в міському озері рибалка виловив рибину гігантського розміру.

Про це повідомив користувач Facebook у соцмережі, який оприлюднив також і відео.

На відеоролику видно, як велетенську рибину витягали на берег. За цим спостерігали чимало людей, зокрема і дітлахів.

Процес, можна припустити, був достатньо складним. Автор відео у дописі до нього жартома написав, що вдалося виловити "царя риб".

"Виловили царя риб!", – підписав автор відео.

"Оце риба!", – можна почути коментар свідків події.

Нагадаємо, у Флориді (США) рибалок розкритикували за те, що вони спіймали акулу і використовували її щелепу, щоб відкрити банку з пивом. А у Британії 11-річний Джозеф Брокхаус спіймав на гачок осетра вагою понад 45 кг. Малюк 30 хвилин намагався витягнути улов під час походу на приватне озеро недалеко від Манчестера. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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