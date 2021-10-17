В Черновцах мужчина поймал огромную рыбу: видео

Рыбу было не так легко вытащить из воды.

В Черновцах в городском озере рыбак выловил рыбу гигантского размера.

Об этом сообщил пользователь Facebook в соцсети, который обнародовал также и видео.

На видеоролике видно, как огромную рыбину вытаскивали на берег. За этим наблюдали много людей, в том числе и детей.

Процесс, можно предположить, был достаточно сложным. Автор видео в заметке к нему в шутку написал, что удалось выловить "царя рыб".

"Выловили царя рыб!", — подписал автор видео.

"Вот рыба!", — можно услышать комментарий свидетелей происшествия.

Напомним, во Флориде (США) рыбаков раскритиковали за то, что они поймали акулу и использовали ее челюсть, чтобы открыть банку с пивом. А в Британии 11-летний Джозеф Брокхаус поймал на крючок осетра весом более 45 кг. Малыш 30 минут пытался вытащить улов во время похода на частное озеро недалеко от Манчестера. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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