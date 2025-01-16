Вчені назвали найкращий сік для чоловічої потенції: ось що потрібно пити чоловікам після 40

Який сік потрібно пити чоловікам після 40 років

Здоров’я чоловіків, особливо після 40 років, стає важливою темою. Еректильна дисфункція, чи імпотенція пов'язана з появою інших патологічних процесів у чоловічому організмі. Причина цього -- сучасний спосіб життя, стреси, неправильне харчування. Найчастіше це відбувається через психологічні проблеми, наприклад, депресії або сильного стресу. Також варто враховувати спосіб життя, наявність шкідливих звичок та супутні патології: порушення в роботі серцево-судинної системи можуть спричинити проблеми з ерекцією. та інші фактори можуть негативно впливати на потенцію.

Чому харчування важливе для чоловічої потенції

Раціон харчування безпосередньо впливає на роботу серцево-судинної системи, гормональний фон та обмін речовин. Відомо, що проблеми з потенцією часто виникають через порушення кровообігу, які перешкоджають нормальному наповненню кров'ю органів малого тазу. Правильно підібрані продукти, зокрема соки, можуть покращити стан судин, нормалізувати рівень тестостерону та підвищити загальний тонус організму.

Дослідження, яке виявило користь соку для потенції

Фахівці з Тяньцзіньського медичного університету в Китаї провели дослідження, в якому взяли участь 1532 особи. Усі чоловіки були учасниками програми National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Вона присвячена оцінці здоров'я та харчування жителів США, тому у дослідників було достатньо інформації про харчові звички, спосіб життя, а також анамнез добровольців.

Середній вік добровольців становив 47 років. Серед 1532 чоловіків у 510 осіб були проблеми з ерекцією.Контрольна група становила 1022 особи. Експерти також враховували, які напої вживали чоловіки, а це були алкогольні напої, молочні, соки -- виноградний, томатний, ананасовий, апельсиновий та яблучний.

Модель оцінки враховувала вік, вагу, рівень доходу, а також враховували етнічну приналежність, сімейний стан, освіту та наявність супутніх захворювань, наприклад, цукрового діабету, рівень тестостерону та наявність депресії.

Який сік найкращий для покращення потенції

Виявилося, що виноградний сік був найкращим для потенції -- у чоловіків, які вживали виноградний сік п'ять і більше разів на тиждень, ризик зіткнутися з порушенням ерекції був на 79% нижчим, ніж у учасників, які ніколи його не пили.

Більш того, виноградний сік виявився найкориснішим для тих, кому вже виповнилося 40 років -- у цьому випадку ймовірність зниження еректильної дисфункції сягала 83%. Серед молодших чоловіків зменшення ризику становило вже 27%.

Щодо інших напоїв, то вчені не виявили такого взаємозв'язку.

Чому виноградний сік потрібно вживати чоловікам

Експерти вважають, що напій з винограду, особливо червоних сортів, багатий на фенольні сполуки з антиоксидантними властивостями, за рахунок них і досягається такий ефект. Виноградний сік багатий на антиоксиданти, зокрема поліфеноли, які допомагають зменшити рівень оксидативного стресу в організмі. Оксидативний стрес є одним із факторів, що сприяють погіршенню кровообігу, зниженню рівня тестостерону та розвитку еректильної дисфункції. Виноградний сік також містить речовини, які покращують вироблення оксиду азоту — важливого компонента, що розширює судини та покращує кровообіг у органах малого тазу.

Крім цього виноградний сік допомагає оздоровити кишечник, серце, судини, знизити рівень холестерину у крові, що також позитивно впливає на чоловічу силу. Ще виноград та виноградний сік знижує ризик розвитку цукрового діабету, тромбозу та інфарктів.

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