Про які хвороби розповість язик

Про що розповість язик, про які можливі хвороби, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вигляд язика людини відображає загальний стан організму. Багато про що може розказати як наліт на язику, так і колір.

Чистий язик без нальоту є ознакою здоров'я людини, наліт на ньому — перша ознака зниження імунітету. І чим наліт товстіший, тим довше триває хронічне захворювання тієї чи іншої системи.

Про що свідчить наліт на язику

Білий наліт на язику сигналізує про хронічну інтоксикацію, якесь хронічне захворювання, яке, найімовірніше, пов'язане зі шлунково-кишковим трактом.

Сірий наліт може свідчити про гастрит чи виразку. Виразкова хвороба шлунка проявляється як щільний сірий наліт на кінчику язика, який не вдається очистити. В разі виразки дванадцятипалої кишки спостерігається набряклість язика, нерідко він настільки збільшується, що з його боків стають помітні сліди від зубів. Якщо запустити виразкову хворобу, на спинці язика з’явиться наліт світлого кольору.

Жовтий або жовто-коричневий наліт пов'язаний із порушенням функції жовчовивідних шляхів.

Білий, як плівочка, наліт характерний для кандидозу ротової порожнини. В такому разі наліт можна побачити не лише на язику, а й на щоках, деснах. Кандидоз викликається дріжджоподібним грибком.

Скарлатина й вітрянка також можуть викликати наліт язика. В разі скарлатини язик буде світло-сірим або світло-жовтим — наліт тримається 5-6 днів, а потім зникає, залишаючи почервоніння. В разі вітрянки може з’явитися світлий наліт.

Яскраво червоний, фіолетовий колір язика може бути пов'язаний із проблемами крові, серця, легень.

Блакитний наліт на язику зустрічається дуже рідко, адже він є симптомом таких рідкісних на сьогодні хвороб, як тиф, дизентерія тощо.

Надто блідий язик свідчить про анемію та серцеву недостатність.

Вірусні гепатити супроводжуються жовтяницею — станом, за якого через підвищення в крові жовчного пігменту шкіра, язик та слизові оболонки стають жовтими.

В разі пневмонії може бути зелений або коричневий наліт.

Форма та зміни язика також можуть багато розповісти про хвороби

Якщо язик потовстішав, набрякнув і здається, що не поміщається в роті — потрібно перевірити щитоподібну залозу.

Білі та червоні виразки можуть бути наслідком вірусної інфекції, наприклад, герпесу або грибкової інфекції.

Про проблеми зі шлунком свідчать будь-які тріщини на язику.

Сухість може виникати в разі діабету, анемії. За гострих кишкових інфекцій язик також стає сухим, поверхня покривається густим темно-коричневим, майже чорним, нальотом.

Відчуття, ніби з'їв щось гостре, може вказувати на стрес, шийний остеохондроз.

Почервоніння правої частини може свідчити про порушення роботи печінки, почервоніння лівої частини язика — про проблеми із селезінкою.

Тремтячий язик попереджає про тиреотоксикоз чи неврастенію.

Коли не потрібно хвилюватися

У дорослих людей язик може набути незвичного кольору внаслідок споживання тієї чи іншої їжі, напоїв. Він може стати коричневим через каву, шоколад, буряковий салат також може тимчасово змінити зовнішній вигляд органу.

Жовто-коричневого відтінку з часом набуває язик у курців.

Буває ще ранковий наліт, якого не потрібно боятися та який легко зчищається.

Але якщо наліт не зчищається та не зникає з часом, має незвичний колір і супроводжується іншими симптомами, потрібно звернутися до лікаря.

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