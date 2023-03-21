Китай не піде на постачання зброї Росії — пояснення експерта

Чи будуть росіяни і надалі купувати дрони Migun-5 PRO на AliExpress і чи не наважиться Китай працювати з Росією у військовому плані? Аналітики Інституту вивчення війни в контексті візиту китайського лідера до Москви пишуть, що цей візит не те, на що розраховував Путін.

Які перспективи військової співпраці цих двох країн, розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" військовий експерт Павло Нарожний.

"Росіяни використовують не тільки Migun-5 PRO, а й DJI. Було повідомлення, що всі дрони DJI, які були куплені через AliExpress Росією, були заблоковані виробником. Тобто зараз не виглядає так, що ці комерційні дрони будуть якось масовано використовуватися. Стосовно військової співпраці. Головний російський біль — артилерійські боєприпаси. Вони починали широкомасштабне вторгнення, коли у них було на складах 12-14 млн артилерійських снарядів різних калібрів, марок та років виробництва. Вони стріляли приблизно 50 тисяч на добу. Та сама тактика вогневого валу, коли вони просто випалюють все, що тільки можна, на своєму шляху. Цим вогневим валом вони працювали з березня по серпень. Потім ці 50 тисяч впали до 15 тисяч на добу. Порахувавши, ми отримуємо цифру приблизно 8 млн, яких було відстріляно. Тобто більшість артилерійського складу вони спалили", — каже експерт.

У Китая, за словами Нарожного, є артилерійські боєприпаси, приблизно 10-15 млн на складах.

"Якщо Китай дасть Росії, скажімо, 1 млн, то це місяць більш-менш активної роботи артилерії. Але цей мільйон приховати буде неможливо. І яким буде наслідок цих поставок? Китай однозначно буде під санкціями, можливо, частковими. Але це буде величезний удар для економіки Китаю. Для нього це означає, що Китай стає стороною конфлікту і свою економіку вони повинні будуть перебудувати на ті самі військові рейки, тобто робити все задля перемоги Росії і після цього забути про свою інтеграцію у світову економіку. Але Китай цього зробити не може, бо вони експортно орієнтовані. У них основний торговий партнер — Сполучені Штати і ЄС", — резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО бачили "деякі ознаки" того, що Росія попросила Китай допомогти їй летальною зброєю у війні проти України.

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