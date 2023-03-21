Китай не пойдет на поставку оружия России — объяснение эксперта

Будут ли россияне и дальше покупать дроны Migun-5 PRO на AliExpress и не решится ли Китай работать с Россией в военном плане? Аналитики Института изучения войны в контексте визита китайского лидера в Москву пишут, что этот визит не то, на что рассчитывал Путин.

Каковы перспективы военного сотрудничества этих двух стран, рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" военный эксперт Павел Нарожный.

"Россияне используют не только Migun-5 PRO, но и DJI. Было сообщение, что все дроны DJI, которые были куплены через AliExpress Россией, были заблокированы производителем. То есть сейчас не выглядит так, что эти коммерческие дроны будут как-то массированно использоваться. Относительно военного сотрудничества. Главная российская боль — артиллерийские боеприпасы, они начинали широкомасштабное вторжение, когда у них было на складах 12-14 млн артиллерийских снарядов разных калибров, марок и лет производства, они стреляли примерно 50 тысяч в сутки. Та самая тактика огневого вала, когда они просто выжигают все, что только можно, на своем пути. Этим огневым валом они работали с марта по август. Затем эти 50 тысяч упали до 15 тысяч в сутки. Посчитав, мы получаем цифру примерно 8 млн, которые были отстреляны. То есть, большинство артиллерийского состава они сожгли", — говорит эксперт.

У Китая, по словам Нарожного, есть артиллерийские боеприпасы, примерно 10-15 млн на складах.

"Если Китай даст России, скажем, 1 млн, то это месяц более или менее активной работы артиллерии. Но этот миллион скрыть будет невозможно. И каково будет следствие этих поставок? Китай однозначно будет под санкциями, возможно, частичными. Но это будет огромный удар для экономики Китая. Для него это означает, что Китай становится стороной конфликта и свою экономику они должны будут перестроить на те же военные рельсы, то есть делать все ради победы России и после этого забыть о своей интеграции в мировую экономику. Но Китай этого сделать не может, потому что они экспортно ориентированы. У них основной торговый партнер — Соединенные Штаты и ЕС", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО видели "некоторые признаки" того, что Россия попросила Китай помочь ей летальным оружием в войне против Украины.

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