О каких болезнях расскажет язык

О чем расскажет язык, о каких возможных болезнях, читайте в материале ТСН.ua

Вид языка человека отражает общее состояние организма. О многом может рассказать как налет на языке, так и его цвет.

Чистый язык без налета является признаком здоровья человека, налет на нем – первый признак снижения иммунитета. И чем налет толще, тем значит дольше продолжается хроническое заболевание той или иной системы.

О чем свидетельствует налет на языке

Белый налет на языке сигнализирует о хронической интоксикации, каком-то хроническом заболевании, которое, скорее всего, связано с желудочно-кишечным трактом.

Серый налет может свидетельствовать о гастрите или язве. Язвенная болезнь желудка проявляется в виде плотного серого налета на кончике языка, который не удается очистить. При язве двенадцатиперстной кишки наблюдается отечность языка, часто он так увеличивается, что по бокам его видны следы от зубов. Если запустить язвенную болезнь, на спинке языка появится налет светлого цвета.

Желтый или желто-коричневый налет связан с нарушением функции желчевыводящих путей.

Белый налет в виде пленочки характерен при кандидозе полости рта. В таком случае налет можно увидеть не только на языке, но и на щеках, деснах. Кандидоз вызывается дрожжеподобным грибком.

Скарлатина и ветрянка также могут вызвать налет языка. При скарлатине язык будет светло-серым или светло-желтым – налет держится 5-6 дней, затем исчезает, оставляя покраснение. При ветрянке может появиться светлый налет.

Ярко красный, фиолетовый цвет языка может быть связан с проблемами крови, сердца, легких.

Голубой налет на языке встречается очень редко, ведь он является симптомом таких редких на сегодняшний день болезнях как тиф, дизентерия и т.д.

Слишком бледный язык свидетельствует об анемии и сердечной недостаточности.

Вирусные гепатиты сопровождаются желтухой — состоянием, при котором из-за повышения в крови желчного пигмента кожа, язык и слизистые становятся желтыми.

При пневмонии может быть зелёный или коричневый налет.

Форма и изменения языка также можно многое рассказать о болезнях

Если язык стал толще, отек и, кажется, не помещается во рту, нужно проверить щитовидную железу.

Белые и красные язвы могут быть следствием вирусной инфекции, например, герпеса или грибковой инфекции.

О проблемах с желудком говорят любые трещины на языке.

Сухость может возникать при диабете, анемии. При острых кишечных инфекциях язык становится сухим, поверхность покрывается густым темно-коричневым, почти черным, налетом.

Ощущение будто съел что-то острое может указывать на стресс, шейный остеохондроз.

Покраснение правой части может свидетельствовать о нарушении работы печени, покраснение левой части языка — на проблемы с селезёнкой.

Дрожащий язык предупреждает о тиреотоксикозе или неврастении

Когда не нужно беспокоиться

У взрослых людей язык может приобрести необычный цвет в результате потребления той или иной пищи, напитков. Язык может стать коричневым из-за кофе, шоколада, салат из свеклы также может временно изменить внешний вид органа.

Желто-коричневый оттенок приобретает язык со временем у курильщиков.

Бывает еще утренний налет, которого не нужно бояться и который легко счищается.

Но если налет не счищается и не исчезает со временем, имеет необычный цвет и сопровождается другими симптомами, следует обратиться к врачу.

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