46-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро допомагають опанувати свої емоції.

Карти Таро викликають більше питань, ніж відповідей. А історія карт Таро - це лише набір безлічі версій і гіпотез, які часто неймовірні і суперечать один одному. З упевненістю можна сказати лише одне, що про історію походження карт Таро нічого не відомо.

Документально перші згадки про карти та карткові ігри з'являються лише у 14 столітті. Проте більшість дослідників дійшли висновку, що історія карта Таро набагато давніша, ніж заведено думати, адже колода карт Таро представляє універсальну, логічну систему із включенням архетипічних образів.

Карти Таро показують не чітке майбутнє, адже майбутнє кожного залежить саме від нього. Тому карти Таро можуть показати лише загальний напрямок та дати підказки, куди рухатися.

Що ж нас усіх чекає 10 квітня 2022 року у 46-й день війни.

У сьогоднішньому розкладі маємо карти Таро, які належать до так званих молодших арканів Таро, що вказують на більш побутові речі та одну зі старших арканів, які з'являються у важливих ситуаціях.

Перша карта у розкладі - перевернута "Вісімка кубків", яка каже, що зараз вам чогось не вистачає у житті. Тому слід зрозуміти, чому все не так, як би хотілося, усвідомлюєте наявність проблеми. Але вам не вистачає сил та мужності щось змінити і ви вважаєте за краще залишити все так, як є або обставини не дають можливості таким змінам відбутися.

У цій ситуації не слід забувати про себе, втратити свої інтереси, потреби та бажання, віддавши всі сили дітям, партнеру чи роботі. Перестаньте відмовляти робити щось через страх чужої думки, мовляв, "а що скажуть люди".

Також ця карта символізує постійне переміщення з одного місця до іншого, постійну зміну обставин.

Наступна карта у розкладі - "Імператриця". Це карта достатку у природних, емоційних та матеріальних ресурсах, яка позначає відновлення. Йдеться про народження, творчі зусилля, повернення до чогось. Карта має значення винагороди за зусилля.

Ця карта говорить вам, що не варто забувати про інтуїцію, емоційність, любов до комфорту. Вона вказує на спокійний зв'язок, який не має якихось емоційних сплесків, це - міцний союз, який створюється з метою стабільності та матеріального добробуту, а не пристрасті.

І завершує наш розклад "Дев'ятка мечів" у перевернутому положенні. Вона каже, що турбуватися скоро буде нема про що, адже світло в кінці тунелю все виразніше і яскравіше. Зараз ви вже потроху набуваєте значущості у власних очах і знову почала вчилися мріяти.

Але ще рано розмірковувати про повну безхмарність, навпаки, проблеми все ще вимагають свого логічного завершення, контрольного пострілу. Тому слід важко працювати і бути готовими до втрати. Ви можете зіштовхнутися з наклепом, необхідністю обмежувати себе певними рамками, можуть бути і кошмарні сни. Зараз ви залишаєтесь пригніченою і безрадісною через відсутність близьких, які могли б підтримати вас, але ситуація зміниться на краще.

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