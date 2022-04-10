46-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро помогают овладеть своими эмоциями.

Карты Таро вызывают больше вопросов, чем ответы. А история карт Таро – это лишь набор множества версий и гипотез, которые часто невероятны и противоречат друг другу. С уверенностью можно сказать только одно, что об истории происхождения карт Таро ничего не известно.

Документально первые упоминания о картах и карточных играх появляются только в 14 веке. Однако большинство исследователей пришли к выводу, что история карта Таро гораздо более древняя, чем принято думать, ведь бревно карт Таро представляет универсальную, логическую систему с включением архетипических образов.

Карты Таро показывают не четкое будущее, ведь будущее каждого зависит именно от него. Поэтому карты Таро могут показать только общее направление и дать подсказки, куда двигаться.

Что ж нас всех ждет 10 апреля 2022 в 46-й день войны.

В сегодняшнем расписании есть карты Таро, которые относятся к так называемым младшим арканам Таро, указывающим на более бытовые вещи и одну из старших арканов, которые появляются в важных ситуациях.

Первая карта в расписании – перевернутая "Восьмерка кубков", которая говорит, что сейчас вам чего-то не хватает в жизни. Поэтому следует понять, почему все не так, как хотелось бы, осознаете наличие проблемы. Но вам не хватает сил и мужества что-либо изменить и вы предпочитаете оставить все так, как есть или обстоятельства не дают возможности таким изменениям произойти.

В этой ситуации не следует забывать о себе, потерять свои интересы, потребности и желания, отдав все силы детям, партнеру или работе. Перестаньте отказывать делать что-то из страха чужого мнения, мол, "а что скажут люди".

Также эта карта символизирует постоянное перемещение из одного места в другое, постоянное изменение обстоятельств.

Следующая карта в расписании – "Императрица". Это карта изобилия в природных, эмоциональных и материальных ресурсах, обозначающая восстановление. Речь идет о рождении, творческих усилиях, возвращении к чему-то. Карта имеет значение вознаграждения за усилия.

Эта карта говорит вам, что не стоит забывать об интуиции, эмоциональности, любви к комфорту. Она указывает на спокойную связь, не имеющую каких-либо эмоциональных всплесков, это – крепкий союз, который создается с целью стабильности и материального благополучия, а не страсти.

И завершает наше расписание "Девятка мечей" в перевернутом положении. Она говорит, что беспокоится скоро будет не о чем, ведь свет в конце тоннеля все отчетливее и ярче. Сейчас вы уже понемногу приобретаете значимость в глазах и снова начала учиться мечтать.

Но еще рано размышлять о полной безоблачности, напротив, проблемы все еще требуют своего логического завершения, контрольного выстрела. Поэтому нужно тяжело работать и быть готовыми к потере. Вы можете столкнуться с клеветой, необходимостью ограничивать себя определенными рамками, могут быть и кошмарные сны. Сейчас вы остаетесь подавленным и безрадостным из-за отсутствия близких, которые могли бы поддержать вас, но ситуация изменится к лучшему.

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