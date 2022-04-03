Таропрогноз на 4-10 апреля 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют немного заглянуть в наше будущее.

Карты Таро долго остаются достаточно популярным средством для того, чтобы узнать вероятное будущее. С распространением книгопечатания они получили достойное место среди когорты других инструментов для гадания, возможно даже обойдя руны и привычные нам карты.

Для того чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю – 4-10 апреля 2022 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели на 4-10 апреля 2022 года — "Восьмерка жезлов"

"Только перед", — говорит карта Таро под названием "Восьмерка жезлов". Эта карта принадлежит, как следует из названия, из масти жезлов, она "отвечает" за движение вперед, развитие и эмоциональность. В стандартной колоде карт она напоминает крестовую масть. Также карта принадлежит к младшим арканам карт Таро, что символизируют более бытовые события.

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Эта карта говорит о том, что в отношениях и любви пора действовать. Двигайтесь вперед, и вы получите новые возможности. Однако следует задуматься над новыми приоритетами, объяснить свои намерения или получить важное сообщение. Одним словом, – глубже понимать ситуацию.

Эта карта также рассказывает о движении, непрерывном и быстром. Прислушайтесь к своей интуиции. Она учит нас, что получить желаемое можно только решительными действиями. Ваш разум должен быть открыт для любой возможности, которая поможет вам разобраться в ситуации. В воздухе витает немало идей, поэтому попытайтесь ими воспользоваться.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели на 4-10 апреля 2022 года — "Паж жезлов"

Эта карта, как и предыдущая, относится к масти жезлов. Однако она представляет так называемые карты двора или фигурные карты. Они могут обозначать и привычные события в вашей жизни, но в некоторых случаях указывают на конкретных людей. В частности, пажи – это обычно молодые люди или дети. Поэтому уделите им внимание.

Карта сообщает о желании пойти в новом направлении, творческом энтузиазме и проверке своих сил. Если в расписании появляется эта карта, то пришло время начать новое дело, исследовать все открывающиеся перед вами возможности и получить вдохновение от открывающихся перед вами перспектив.

Однако следует быть осторожными, из-за новых идей вы можете забыть о родных и близких, которым вы раньше доверяли. Также сначала нужно закончить "хвосты", отдохнуть, а потом уже браться за что-нибудь новое.

Карта говорит и о том, что чем больше вы сил и вдохновения вложите в новое дело, тем большего успеха вы добьетесь.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели на 4-10 апреля 2022 года — "Колесница"

Эта карта принадлежит к старшим арканам, то есть тайнам карт Таро. Обычно речь идет не о бытовых событиях в жизни, а именно о судьбоносных. Такие карты не имеют аналогов в привычной колоде карт.

Эта карта говорит о силе воли, честности, смелости и определенном упрямстве в действиях. Также она рассказывает о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, достижениях успеха, духовных поисках и т.д. В то же время она может указывать на погоню "за двумя зайцами", сексуальную силу и рискованную авантюру в отношениях, где вы хотите победить любой ценой.

"Колесница" подсказывает, что ключом к успеху может стать очень сильная самомотивация или ваше личное упрямство. Также вы можете встретить человека, который станет олицетворением этих черт характера и очень вас привлекает.

Эта карта также говорит, что следует переоценить ваши отношения с другими людьми. Возможно, борьба за сердце будет очень конкурентной. Тогда следует взять жизнь в свои руки и избавиться от соперников. Правда, контролировать всех и все тоже не стоит.

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